إجراءات التقدم للحصول على ترخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا (Online)، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة.

إجراءات تقديم الطلبات إلكترونيًا

وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من تقديم طلبات تراخيص المباني، رفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الرابط (https://nuca-services.gov.eg/). وهذا سيُعفيهم من ضرورة التوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية في المدن الجديدة، ما يوفر الوقت والجهد.

الهدف من التحول الرقمي

- هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة تقديم الخدمات، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستوى كفاءة الأداء في مختلف المجالات.

التسهيلات للمستثمرين والمواطنين

- الخدمة الجديدة تتيح للمستثمرين والمواطنين الحصول على تراخيص البناء بسهولة أكبر، مما يعزز بيئة العمل الاستثمارية في المدن الجديدة.

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