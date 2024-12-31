مستشار رئيس "النواب": استجبنا لـ 95% من مطالب الأطباء بشأن "المسؤولية الطبية"

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن جميع مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم بحثها وأخذت بعين الاعتبار، وأكثر من 95% منها تم الاستجابة لها.

وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "جميع مقترحات نقابة الأطباء تم بحثها؛ الكل أرسلها لنا، حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمعارضة، مطالب أخذت بعين الاعتبار، وأكثر من 95% من هذه المطالب تم الاستجابة لها بخلاف بعض المطالب قد تكون فيها شبهة عدم دستورية، أو تمييز لفئة".

وتابع كفافي: "لا يوجد بيت مصري لا يوجد فيه بعض من الفريق طبي؛ لكن فكرة إلزام جهة التحقيق غير قانونية، والمادة 18 ستعاد صياغتها بما يرضي كل الفريق الطبي".

وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "النصوص منضبطة، ونستمع إلى جميع الأطراف، ومنفتحون على الجميع، ونستمع إلى الجميع، والأمر سيخضع أيضًا للجلسة العامة، والأمور ستأخذ حقها في الصياغة".

وتابع كفافي: "الأمر ليس خناقة بين طرف وطرف آخر؛ الهدف المصلحة العامة، ومجلس النواب منفتح على كل الأفكار والمقترحات".

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