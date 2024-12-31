رئيس القطاع الطبي بـ"الأعلى للجامعات": البرلمان عدل مسار مشروع قانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

وجَّهَ الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ولجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ما يقومان به من تعديلات لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأشار إلى أن مجلس النواب عدَّل مسار مشروع القانون ووضعه في المسار الصحيح، مشيدًا بما أدخلته اللجنة من تعديلات؛ أبرزها حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًّا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية، مضيفاً أن اهتمام مجلس النواب بتلبية رغبة الأطقم الطبية، يأتي في صالح القطاع الطبي في مصر بصفة عامة، ويدعم حقوق مقدمي الخدمات الصحية في مصر.

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