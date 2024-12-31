لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شيخ الأزهر يعزِّي وزير الخارجية هاتفيًا في وفاة شقيقه

03:59 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

شيخ الأزهر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة شقيقِه السيد محمد أحمد عبد العاطي.

وتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنَه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصَّبر والسلوان.

اقرأ أيضا:

في اليوم الأخير من 2024.. السيسي يصدر توجيهًا لوزارة المالية والبنك المركزي

بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة

قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس

شيخ الأزهر وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الدكتور أحمد الطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي: تحويل القاهرة الخديوية لفنادق ومناطق تضاهي "باريس الشرق"

إعلان

إعلان

طريقة استخدام تطبيق "تليفوني telephony" للكشف عن جمارك الهواتف وسداد الرسوم
وفاة السيناريست الكبير بشير الديك
الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أجواء شتوية وأمطار رعدية متفاوتة الشدة