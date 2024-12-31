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بعد قليل.. "الإفتاء" تعلن موعد أول أيام شهر رجب 1446

03:55 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، هلال شهر رجب لعام 1446 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه، بعد صلاة المغرب.

ورجب هو الشهر السابع بين ترتيب الشهور الهجرية، ويليه شهر شعبان "الثامن" وشهر رمضان المبارك "التاسع في ترتيب الشهور العربية".

موعد شهر رجب فلكيا

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن غرة شهـــر رجـــــب 1446هـ فلكيـــاً ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وأكد المعهد، أنه يولد هلال شهر رجـــب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثـاء الموافق 31/12/2024م (يوم الرؤية).

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