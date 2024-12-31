أمين سر "صحة النواب" يشيد بإلغاء الحبس الاحتياطي في قانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

وجه النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ولجميع أعضاء اللجنة على دعمهم الدائم في تلبية مطالب النقابات المهنية، وخاصة الدور المحوري الذي قامت به لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في الاستجابة لمطالب النقابات وملاحظاتها.

وأكد النائب كريم حلمي، دعم حزب مستقبل وطن لمطالب النقابات المهنية، وموافقة اللجنة على حذف المادة 29 الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة النائب أشرف حاتم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

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