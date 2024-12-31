بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا، اليوم الثلاثاء، بشأن حادث تصادم إحدى شاحنات النقل الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي؛ يُطمئن فيه المواطنين بعدم التعامل على هذه السيارات في السوق المصرية باعتبارها جديدة.

وقال بيان الجهاز إنه في ضوء ما تم رصده ومُتابعته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن حادث التصادم الواقع بالطريق الصحراوي " أمام مزارع الريف الأوروبي"، لإحدى شاحنات النقل المُحملة بسيارات جديدة من طرازات (شيري/ هيونداي)، التابعة للعلامة التجارية "الشركة الدولية– غبور"، وكيل سيارات "هيونداي وشيري"، في السوق المصرية.

وأضاف البيان: قام جهاز حماية المستهلك بمُخاطبة "الشركة "الدولية– غبور" مالكة العلامة التجارية "شيري– هيونداي"، للإفادة عن الحادث وموقف السيارات التالفة جراء هذه الواقعة، وإمدادنا بكل البيانات المُتعلقة بالسيارات محل الحادث.

وقامت الشركة، حسب البيان، بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن تتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخرى، بأي شكل من الأشكال؛ سواء لدى التوكيلات أو الموزعين المعتمدين أو المعارض، وتحديد العلامات التجارية، وأرقام الشاسيه الخاصة بكل سيارة مُحملة على الشاحنة محل الحادث، وبيانتها كالآتي:

- السيارة طراز "Chery"

TIGGO 4 PRO-

CA8C42CB0SA100054 شاسيه

ARRIZO 5-

CA8CC2CBXSP105326 شاسيه

ARRIZO 5-

CA8CC2CB6SP105307 شاسيه

ARRIZO 5-

CA8CC2CB3SP210628 شاسيه

- السيارة طراز "TIGGO"

TIGGO 8-

CA8C82C80SA301344 شاسيه

TIGGO 8-

CA8C82CB7SA301406 شاسيه

- السيارة طراز "HYUNDAI"

ELANTRA AD-

CABD84BC3SP601882 شاسيه

ELANTRA AD-

CABD74BC0SP401867 شاسيه

ويؤكد جهاز حماية المستهلك، لكل المواطنين، أنه لن يتم طرح هذه السيارات مرة أخرى لدى التوكيلات أو الموزعين أو بكل معارض بيع السيارات في السوق المصرية، ولن يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة، وستتم موافاة الجهاز من قِبل الشركة المالكة، بكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقًا بهذا الشأن.

ويؤكد جهاز حماية المستهلك أنه لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات استباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل، لكل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لا سيما الوقائع المُتعلقة بأمن وسلامة المستهلكين.