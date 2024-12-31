قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس
كتب- محمد نصار:
ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الميلادي الجديد 2025 بشكل رسمي، وبالتزامن مع هذه المناسبة تتزايد عمليات بحث المواطنين عن إجازات 2025.
قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر
- الثلاثاء 7 يناير - عيد الميلاد المجيد.
- السبت 25 يناير - عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
- الأحد 30 مارس والاثنين 31 مارس - عيد الفطر المبارك.
- الاثنين 21 أبريل - عيد شم النسيم.
- الجمعة 25 أبريل - عيد تحرير سيناء.
- الخميس 1 مايو - عيد العمال.
- الخميس 5 يونيو - وقفة عرفات.
- الجمعة 6 يونيو - عيد الأضحى المبارك.
- السبت 7 يونيو - عيد الأضحى المبارك.
- الخميس 26 يونيو - رأس السنة الهجرية.
- الاثنين 30 يونيو - ثورة 30 يونيو.
- الأربعاء 23 يوليو - عيد الثورة.
- الخميس 4 سبتمبر - المولد النبوى الشريف.
- الاثنين 6 أكتوبر - عيد القوات المسلحة.
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