قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس

كتب- محمد نصار:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الميلادي الجديد 2025 بشكل رسمي، وبالتزامن مع هذه المناسبة تتزايد عمليات بحث المواطنين عن إجازات 2025.

قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر

- الثلاثاء 7 يناير - عيد الميلاد المجيد.

- السبت 25 يناير - عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

- الأحد 30 مارس والاثنين 31 مارس - عيد الفطر المبارك.

- الاثنين 21 أبريل - عيد شم النسيم.

- الجمعة 25 أبريل - عيد تحرير سيناء.

- الخميس 1 مايو - عيد العمال.

- الخميس 5 يونيو - وقفة عرفات.

- الجمعة 6 يونيو - عيد الأضحى المبارك.

- السبت 7 يونيو - عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 26 يونيو - رأس السنة الهجرية.

- الاثنين 30 يونيو - ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء 23 يوليو - عيد الثورة.

- الخميس 4 سبتمبر - المولد النبوى الشريف.

- الاثنين 6 أكتوبر - عيد القوات المسلحة.

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