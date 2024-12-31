إعلان أول حالة نادرة لمرض "VEXAS" المعقد في مصر -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية، نجاح فريق طبي متخصص في تشخيص أول حالة مرضية نادرة لمرض "VEXAS" في مصر.

وأوضح عقل أن هذا المرض، الذي تم اكتشافه عالميًّا مؤخرًا، يمثل تحديًا طبيًّا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي أظهر كفاءة استثنائية في التعامل مع الحالة وتشخيصها بدقة.

وقال عقل: هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتفانية لفريقنا الطبي والبيئة العلمية المتميزة التي توفرها كلية طب قصر العيني، إن تشخيص مرض نادر ومعقد مثل "VEXAS" يفتح الباب أمام المزيد من الأبحاث في هذا المجال، ويعزز من مكانة الكلية كمرجع عالمي للأمراض الصدرية.

وقال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات: "إن نجاح فريق قسم الأمراض الصدرية بقيادة الدكتور يسري عقل، في تشخيص هذه الحالة النادرة هو دليل على المستوى الرفيع الذي يتمتع به أطباء الكلية. هذا الإنجاز ليس فقط فخرًا لقصر العيني، بل للمنظومة الطبية في مصر ككل".

جاء ذلك خلال انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، يوم الخميس، السادس والعشرين من ديسمبر 2024، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبمشاركة نخبة من كبار الأساتذة والمتخصصين في المجال الطبي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية، إلى جانب الدكتور حسام حسني، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الصحية ومستشار وزير الصحة والسكان للشؤون المهنية والطبية.

وافتتح الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، الجلسة بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن كلية طب قصر العيني تسعى لتسخير البحث العلمي في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه الدولة.

وأعلن صلاح إطلاق "مركز قصر العيني للابتكار" تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، ليكون منصةً لدعم الأبحاث المتطورة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لعلاج الأمراض.

وأعرب الدكتور أشرف حاتم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، ووجه تحية خاصة لأطباء قصر العيني، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلونها، وخص قسم الأمراض الصدرية بالذكر، واصفًا إياهم بـ"الجنود المجهولة" الذين يواجهون التحديات الصحية المعقدة بكل تفانٍ وإخلاص.

وقال حاتم: إن أطباء قصر العيني دائمًا ما يمثلون النخبة في المجال الطبي، ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى المنطقة العربية ككل، منوهًا بأن قسم الأمراض الصدرية على وجه الخصوص يثبت يومًا بعد يوم أنه أحد أعمدة الطب الأكاديمي والتطبيقي، وما شهده القسم من إنجازات بحثية وطبية يعكس مستوى غير مسبوق من الكفاءة المهنية.

وأضاف وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: لقد كان للأجيال التي تخرجت في كلية طب قصر العيني على مر العقود دور كبير في بناء نظام التعليم الطبي في مصر؛ فهم العمود الفقري الذي قام عليه تطوير الأساليب الطبية في الجامعات المصرية، وما يحققه الجيل الحالي من نجاحات هو استمرار طبيعي لهذا الإرث العظيم.

وأشار حاتم إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أطباء قصر العيني بالتعاون مع وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، قائلاً: "خلال هذه الجائحة، أثبت أطباء قصر العيني تفانيهم وقدرتهم على مواجهة أصعب التحديات، ليس فقط من خلال تقديم الرعاية الطبية؛ بل أيضًا من خلال تطوير بروتوكولات علاجية وبحثية كانت لها بصمة واضحة على المستوى الوطني والعالمي".

وأعلن الدكتور حسام صلاح إصدار مجلة علمية جديدة متخصصة في طب الكوارث والطوارئ، بالتعاون مع Springer Nature وبنك المعرفة المصري، بهدف تعزيز مكانة قصر العيني كمرجع علمي عالمي، مشيرًا إلى مبادرة "قصري 2"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين مختلف الأقسام والكليات، مجددًا الدعوة للباحثين للمشاركة في هذه المبادرة؛ لتحقيق طفرة في البحث العلمي.

جديد بالذكر أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا المهمة؛ منها التليفات الرئوية التي تتنوع إلى أكثر من 300 نوع، مما يتطلب استراتيجيات علاجية مخصصة. كما استعرض أحدث الأدوية التي من المتوقع اعتمادها قريبًا من قِبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في علاج أمراض الصدر.

وتناولت الجلسات التطورات الحديثة في علاج أورام الغشاء البلوري، واستخدام الأجهزة التنفسية غير النافذة في وحدات الرعاية المركزة، مما يبرز التزام قصر العيني بتطبيق أحدث الأساليب العلاجية.

وأشاد الدكتور حسام حسني بالدور الريادي لقصر العيني، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتعزيز مكانة الكلية على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قسم الأمراض الصدرية في مواجهة التحديات الصحية العالمية؛ خصوصًا في ظل المتغيرات المناخية وزيادة معدلات التلوث، موضحًا أن الأمراض الصدرية أصبحت من أكثر المجالات الطبية التي تتطلب استراتيجيات متقدمة ومتكاملة، ليس فقط على مستوى العلاج، ولكن أيضًا على مستوى الوقاية والوعي المجتمعي، مؤكدًا أن كلية طب قصر العيني، ومن خلال مؤتمراتها الرائدة مثل هذا المؤتمر، تسهم في تطوير البروتوكولات الوطنية التي تعكس أحدث ما وصل إليه الطب عالميًّا.

وشدد حسني على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث الدولية، لتحقيق طفرة نوعية في فهم وعلاج الأمراض المزمنة والنادرة، مشيرًا إلى أن دور الجامعات محوري في التدريب والتعليم، فهي منبر التعليم الطبي في مصر.

وتحدث الدكتور يسري عقل عن الجهود المستمرة لتطوير العيادات الخارجية في قصر العيني، مشيرًا إلى أن مستشفياتنا هي الوحيدة في مصر التي تقدم عيادة متخصصة لعلاج تليفات الرئة، وهو تخصص نادر الوجود في العيادات حتى على المستوى العالمي.

وأضاف عقل أن قصر العيني يمتلك أيضًا وحدة متخصصة في تليف الرئة تُعنى بعلاج الحالات المستعصية التي لا تجد استجابة للعلاج في المستشفيات الأخرى، كما أكد التوجه لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لتحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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