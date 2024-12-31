ضبط 270 كجم مشغولات فضية غير مدموغة بـ25 مليون جنيه في الإسكندرية

كتب- محمد سامي:

نفذت إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، اليوم الثلاثاء، حملة مكثفة بمحافظة الإسكندرية؛ استهدفت التجار المتعاملين في مجال الفضة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز دور الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط عمليات التلاعب، وبمتابعة مستمرة من الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الفضية، تزن نحو 270 كيلوجرامًا؛ تبين أنها مخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث كانت غير مدموغة وجرى تهريبها إلى الأسواق المصرية، وتُقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 25 مليون جنيه مصري.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من عمليات الغش والتلاعب، إلى جانب الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية والقوانين المعمول بها.

وأهابت الوزارة بجميع التجار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتؤكد استمرار حملاتها الرقابية في جميع المحافظات؛ لضمان حماية الأسواق والمواطنين من أية ممارسات غير قانونية.

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