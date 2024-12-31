تبدأ خلال ساعات.. فضل أول ليلة من شهر رجب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تبدأ خلال ساعات الليلة الأولى من شهر رجب، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، هلال شهر رجب لعام 1446 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وطبقا للحسابات التي أجراها المعهد القومي للفلك، يولد هلال شهر رجب اليوم الثلاثاء، ويكون غدا الأربعاء هو أول أيام الشهر.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنَ الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستحبٌّ، وهي ليلة يُستجاب فيها الدعاء كما ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ».

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه يستحب في أول ليلة من شهر رجب القيام بعدد من الأعمال الصالحة مثل الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، وقراءة سورة يس، والدعاء بإخلاص للذات وللآخرين. هذه الأعمال تعزز من الأجر في هذه الليلة المباركة.

ولفتت إلى أن شهر رجب هو بداية الاستعداد لشهر رمضان، وهو وقت للتأمل والتوبة، لذلك من المهم استغلال أول ليلة من رجب في تقوية العلاقة مع الله.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن غرة شهـــر رجـــــب 1446هـ فلكيـــاً ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وأكد المعهد، أنه يولد هلال شهر رجـــب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثـاء الموافق 31/12/2024م (يوم الرؤية).

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