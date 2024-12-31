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بيت الزكاة يعلن موعد صرف إعانة يناير للمستحقين

11:39 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الدكتور أحمد الطيب

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يناير بداية من غد الأربعاء الموافق 1 من يناير 2025م.

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يناير 2025م، سيكون متوافرًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات
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