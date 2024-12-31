كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31-12-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الثلاثاء بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، بالإضافة إلى نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إذ جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء كالتالي:

- القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18

- العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 18

- 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 19

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 18

- دمياط الصغرى 10 والعظمى 18

- بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 17

- الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18

- السويس الصغرى 09 والعظمى 17

- العريش الصغرى 07 والعظمى 18

- رفح الصغرى 07 والعظمى 17

- شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 20

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 17

- الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

- بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 17

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 18

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 17

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19

- قنا الصغرى 10 والعظمى 21

- الأقصر الصغرى 09 والعظمى 21

- أسوان الصغرى 09 والعظمى 20

- الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 19