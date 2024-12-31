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عودة لميس الحديدي لبرنامجها "كلمة أخيرة" في الموعد

03:43 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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كتب- عمرو صالح:

أعلنت قناة ON التابعة لمجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، عودة بث برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بداية من السبت ٤ يناير ٢٠٢٥.

كانت قناة "ON" قد طرحت برومو جديد للبرنامج، إذ تضمن إعلانًا خاصًا من الإعلامية لميس الحديدي، أكدت من خلاله أنها ستعود إلى تقديم البرنامج.

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