عودة لميس الحديدي لبرنامجها "كلمة أخيرة" في الموعد
03:43 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
-
عرض 1 صورة
كتب- عمرو صالح:
أعلنت قناة ON التابعة لمجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، عودة بث برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بداية من السبت ٤ يناير ٢٠٢٥.
كانت قناة "ON" قد طرحت برومو جديد للبرنامج، إذ تضمن إعلانًا خاصًا من الإعلامية لميس الحديدي، أكدت من خلاله أنها ستعود إلى تقديم البرنامج.
اقرأ أيضا:
مدبولي: التوسع في دعم الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع "التحالف الوطني"
"الإفتاء" تحسم جدل التهنئة بالعام الميلادي: امتثال للأمر القرآني
فيديو قد يعجبك: