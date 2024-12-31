نشرة التوك شو| موعد التشغيل التجريبي للمونوريل والقطار الكهربائي السريع والسياحة تكشف أعداد السائحين خلال 2024

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الوزير: الرئيس السيسي يتابع تفاصيل الصناعة يوميًا.. ويحث على حل مشكلات المستثمرين

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن أنه قام بتأجيل مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى بسبب مكالمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أوضح الوزير أن الرئيس السيسي يتواصل معه يوميًا، حيث يستفسر عن عدد المصانع التي تم إنشاؤها ويشارك في كافة التفاصيل لإيجاد حلول للمشكلات، مشيرًا إلى أنه استأذن من فريق الإعداد لتأجيل المداخلة قليلاً بسبب الاتصال الهاتفي مع الرئيس.

كامل الوزير يوضح المقصود بتصريحه "تصنيع الدولار في مصر"

فسر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تصريحه السابق بشأن "تصنيع الدولار في مصر".

في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أكد الوزير أن ما قصده بتصريح "تصنيع الدولار" هو تقليص فاتورة الاستيراد من خلال التصنيع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

كامل الوزير: نستهدف توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل في 2025

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هم أساس قيام الاقتصاد القوي.

كبير الأثريين: أعداد السائحين تجاوزت 15 مليون سائح خلال 2024

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن قطاع السياحة شهد تطورًا كبيرًا على مدار العشر سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدرك أهمية هذا القطاع ووجهت جهودها نحو تطويره.

وفي لقاء له مع برنامج "الخلاصة" عبر فضائية "المحور"، أشار مجدي شاكر إلى أن هذا العام شهد وصول عدد السائحين الذين زاروا مصر إلى أكثر من 15 مليون سائح، معبرًا عن الطموح في زيادة هذه الأعداد في الفترة المقبلة.

إبراهيم عيسى: المواطن أكثر حرصًا على استقرار الدولة من الحكومة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن الحوار الوطني الذي عُقد في فبراير 2024 كان حوارًا استثنائيًا تحت مسمى "الحوار الاقتصادي".

خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح عيسى أن هذا الحوار شهد مشاركة الخبراء والمتخصصين لمناقشة الأزمات الاقتصادية وكيفية الوصول إلى حلول، وخرج بتوصيات في أبريل من العام نفسه.

الصحة تعلن عن خطتها لاستقبال احتفالات رأس السنة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قانون المسئولية الطبية يهدف إلى توفير بيئة عمل مثالية للفريق الصحي، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، موضحًا أن الحكومة ترحب بأي مقترحات لتعديل القانون بما يحقق التوازن المطلوب.

وأشار عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن الحكومة منفتحة على كل ما يتماشى مع القانون والدستور، كما أعلن عن الخطة الطبية التي أعدتها الوزارة لاستقبال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.

رمضان عبدالمعز: "القرآن الكريم وصف سيدنا عيسى بصفات عظيمة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، أضاءت الدنيا بمقدمه، وساعدت الدنيا وشرفت بوجوده، هو سيدنا عيسى بن مريم، الذي رفع الله مكانته، وجعل له مكانة عظيمة في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً لِلْعَالَمِينَ"، هذه الآية تدل على عظمة مكانته ومنزلته عند الله".

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "الله سبحانه وتعالى قد تحدث عن السيدة مريم، والدة عيسى عليه السلام، وقال عنها "وَأُمَّهُ صِدِّيقَةً"، وهذه صفة عظيمة تظهر صدقها وطهارتها، وهي أميّزة في القرآن الكريم، كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أربع نساء هن خير نساء العالمين، منهن السيدة مريم."