أمطار رعدية وشبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 5 يناير 2025.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود اليوم طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما أشارت إلى سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأضافت أنه من المتوقع اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، بالإضافة إلى نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الأربعاء 1 يناير

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

من الخميس حتى الأحد 5 يناير

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

اقرأ أيضا:

مدبولي: التوسع في دعم الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع "التحالف الوطني"

"الإفتاء" تحسم جدل التهنئة بالعام الميلادي: امتثال للأمر القرآني