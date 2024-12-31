"البحيرة للكهرباء" تعلن حاجتها لشغل وظيفة قيادية جديدة شاغرة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس بهجت عبدالحليم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة أبرزها رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى بالشركة.

وتضمن الإعلان شروط شغل الوظيفة أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله ومدة خبرة لا تقل عن ١٦ عامًا، بالإضافة لقضاء مدة بينية لا تقل عن سنة في وظيفة مدير عام أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها مع وجود قدرة فائقة على القيادة والتوجيه مع ضرورة اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

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