من "منزلي" لـ"تجاري".. تعرف على خطوات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بـ"الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

يلجأ العديد من المواطنين إلى تغيير السكن الخاص بهم إلى محل لإنشاء مشروعهم الخاص، الأمر الذي يلزمه بتنفيذ عدة إجراءات مختلفة لتقنين وضعه، وحتى يتجنب التعرض للمساءلة القانونية، من أهم تلك الإجراءات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه في شركة الكهرباء.

وتتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين فرصة تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه إلكترونيًا، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى الشركة للتسهيل على المواطنين الإجراءات المطلوبة.

ويستعرض "مصراوي" من خلال التقرير التالي خطوات تغيير نوع النشاط كالتالي:-

يقوم الراغب في تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه مع شركة الكهرباء بالدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل.

- بعد الدخول للصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة، يتم الضغط على أيقونة كل الخدمات الموجودة أعلى يمين الصفحة، حتى تظهر كل الخدمات التي يمكن إجراؤها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- ومن بين الخدمات الموجودة والمتاحة، يتم الضغط على أيقونة تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- يتم إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور المسجل بهم حساب الراغب في تغيير النشاط على المنصة.

- ومن ثم يتم ملء كافة البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في (اسم مقدم الطلب، رقم الهاتف، نوع العداد).

- يتم إضافة صورة العداد الذي يرغب العميل في تغيير نوع النشاط للمتعاقد عليه، فضلا عن إدخال بعض البيانات الخاصة به مثل (تاريخ صورة القراءة، نوع النشاط الجديد، وصف المكان الجديد، جهة الموافقة، اسم جهة الموافقة، رقم صادر جهة الموافقة).

-يتم الضغط على إرسال الطلب، حتى يتم تسجيل الطلب الخاص بالمواطن على سيستم الشركة التابع لها.

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