مدحت بركات يكشف ترتيبات الحزب لخوض انتخابات البرلمان 2025

القاهرة - مصراوي:

قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن حزبه يجري الاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات البرلمان 2025، وبالتالي سيكون للحزب دورًا بارزًا، يتمثل في التجهيز والتحضير لخوض المعركة الانتخابية، وذلك من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد النيابية للحزب، سواء من مجلس الشيوخ أو النواب، إذ أننا لابد أن نشارك في صناعة واتخاذ القرار.

وأوضح "بركات"، خلال كلمته،:"من أجل المشاركة في صناعة القرار يجب خوض الانتخابات البرلمانية، أيضًا من أجل المشاركة في سن القوانين في إشارة إلى الدور التشريعي، بما في ذلك مراقبة الحكومة"، مبينًا أن دورًا يكمن من خلال برلمان 2025، طرح الأفكار والرؤى التي تنفع المجتمع وتنهض بالأمة على الحكومة.

ونوه رئيس حزب أبناء مصر إلى أن اختيار القيادات الممثلين للمواطن أمر في غاية الأهمية، والتي يرى من خلالها المواطنين تحقيق الطموح والأحلام.