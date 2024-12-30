عاصم الجزار: نسعى ليكون حزب "الجبهة الوطنية" منبرًا للأفكار البناءة

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، إننا مؤمنون في حزب الجبهة الوطنية بأن دورنا الأصيل هو تحقيق المصلحة العليا للوطن بعيدًا عن التجاذبات والصراعات الضيقة في ظل ظروف إقليمية غاية في التعقيد، مشددًا على أنهم يسعون لأن يعلو صوت كل مصري على أرض الوطن شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا.

وأوضح "الجزار"، خلال كلمته في مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية تحت شعار "مصر للجميع"، أنهم يسعون ليكون حزب الجبهة الوطنية منبرًا للأفكار البناءة ومبادرات التغيير الإيجابي مستمدًا قوته من إرادة أعضائه الذين يمثلون نسيجًا متنوعًا من أبناء الوطن ويتشاركون الهدف الأسمى وهو رفعة واستقرار مصر الذي ننشده جميعا.

وأضاف: "حزبنا يضع نصب أعينه المساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة".

وتابع: "نسعي لأن نكون بيت خبرة حقيقي لمن يريد مصلحة الوطن لا المصالح الشخصية، عازمون على إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ونيابية تجمع بين الكفاءة المهنية والفنية والقدرة على الإنخراط في المجتمع والمشاركة الشعبية"، موضحًا أن حزب الجبهة الوطنية يسعى لإيجاد مسارات حزبية جديدة من شأنها تصويب النهج والتعلم من الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة دون استنساخها لإعلاء شأن الوطن في مواجهة التحديات الجسيمة إيمانا منا بأن ذلك هو السبيل الأصدق لتحقيق تطلعات المواطن المصري وضمان مستقبله الكريم.

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