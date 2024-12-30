لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الوزير يكشف موعد التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي السريع

10:12 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

الفريق مهندس كامل الوزير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ وزير الصناعة والنقل، عن موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق القاهرة بالركاب.

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه سيتم تشغيل مونوريل شرق القاهرة بالركاب بشكل تجريبي في شهر أبريل المقبل 2025.

كما كشف الفريق كامل الوزير موعد التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى إنطلاقه في الربع الأخير من 2025، وصول أول قطار سريع من ألمانيا خلال شهر يناير.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن تم إعادة إنشاء خط الفردان – بئر العبد بطول 140 كيلومتر، وسيصل هذا الخط إلى العريش بنهاية عام 2025.

الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل تشغيل مونوريل شرق القاهرة القطار الكهربائي السريع برنامج على مسئوليتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كامل الوزير: 9 آلاف مصنع استفادوا من مبادرة الـ150 مليار جنيه

إعلان

إعلان