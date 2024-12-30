بعد تدشينه رسميًا.. ننشر أسماء حزب الجبهة الوطنية الجديد

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، أسماء الهيئة التأسيسية للحزب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلق، مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية، تحت شعار مصر للجميع، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء من ضمن الحضور، وكيل مجلس النواب محمد أبوالعينين، وفريدة الشوباشي، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومحمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وطلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وطاهر أبوزيد، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق.

كما شارك من الأحزاب السياسية حزب مستقبل وطن، حيث شارك كل من النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، والنائب علاء عابد، والنائب إيهاب الطماوي، والنائب خالد عبدالعظيم، ومن حزب النور، شارك محمد إبراهيم منصور رئيس الحزب، والنائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، كما شارك من حزب الشعب الجمهوري النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وشارك المستشار رضا فرحات رئيس حزب الاتحاد، وجيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، والنائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب المؤتمر.

وجاءت أسماء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، كالتالي:

- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

- الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار الأسبق.

- المستشار الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الأسبق.

- السيد القصير وزير الزراعة السابق.

- المستشار محمد فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق.

- داليا السعدني عضو مجلس النواب.

- محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب.

- الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق.

- الدكتور إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة.

- المهندس هاني محمود.

- اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق.

- الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين.

- الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ.

- الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق السابق.

- رجل الأعمال عصام إبراهيم جمعة.

- أحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة.

- يوستينا رامي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

- اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق.

- الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

- المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق.

- المهندس محمد غراب، رئيس نادي الصيد.

- الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق.

- الدكتور محمد ربيع ناصر.

- رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

- الدكتورة جهاد جلال عامر عضو مجلس النواب السابق.

- النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب.

- أحمد رسلان عضو مجلس النواب السابق.

- ياسر عبدالمقصود، رجل أعمال.

- محمد الأمين الدخميسي، رجل أعمال.

- سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق.

- فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب.

- أسامة العبد، عضو مجلس النواب.

- اللواء أحمد ضيف، محافظ الأقصر السابق.

- يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ.

- اللواء أحمد محمد سعد.

- اللواء صلاح سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع 18 الحربي.

- عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

- عبدالحميد كامل، عضو مجلس النواب السابق.

- الفنان سامح الصريطي.

- الشيخ سيد الإدريسي، شيخ الطرق الصوفية.

- عايدة محيي الدين أبوبكر، الأمين العامة لنقابة العاملين بالبترول.

- أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

- المهندس أحمد عبدالقادر محافظ القليوبية الأسبق.

- دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب.

- الشيخ فايز أبوحرب، عضو مجلس النواب.

- رجل الأعمال كامل أبوعلي.

- رجل الأعمال أيمن الجميل.

- يوسف القعيد.

- أحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق.

- الإعلامي محمد مصطفى شردي.

- الفريق محمد طارق.

- الدكتور عمرو عبدالرحمن بصيلة.

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