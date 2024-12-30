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تدشين حزب الجبهة الوطنية رسميًا.. والجزار: نسعى للمساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة

08:38 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

الدكتور عاصم الجزار

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أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، اليوم الإثنين عن تدشين حزب "الجبهة الوطنية"، بمشاركة نُخب سياسية ومجتمعية وشخصيات عامة.

وأعلن الجزار - خلال مؤتمر تدشين الحزب بالعاصمة الإدارية الجديدة - البيان التأسيسي للحزب، مشيرًا إلى أن الحزب "يجمع بين خبرات الأجيال، وطاقات الشباب، ويضم نخبة وطنية، تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن الحزب يعمل تحت شعار مصر للجميع".

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هذا المحتوى من

Asha
عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية
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