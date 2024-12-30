اضطرابات الحالة المزاجية... ما أسبابها وأعراضها؟

كتب- أحمد جمعة:

أوضحت هيئة الدواء المصرية، أعراض الاضطرابات المؤثرة على الحالة المزاجية وتأثيرها على الحياة اليومية، خاصة الاضطرابات الاكتئابية واضطرابات ثنائي القطب.

وقالت الهيئة في منشور توعوي إنه "قد يشعر بعض الأشخاص بالحزن أو الانزعاج من وقت لآخر، وقد يصفون ذلك بأنهم في مزاج سيئ، لكن الاضطرابات المؤثرة على الحالة المزاجية تختلف عن ذلك، فهي تؤثر على الحالة النفسية اليومية للشخص، وتشمل هذه الاضطرابات الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب وغيرها".

وتعتمد الأعراض على نوع اضطراب المزاج.

وتتميز الاضطرابات الاكتئابية بأعراض تشمل:

* الشعور المستمر بالحزن أو القلق.

* ضعف القدرة على التركيز وممارسة المهام اليومية.

* فقدان المتعة في الأنشطة.

* أفكار انتحارية.

* اضطرابات في الشهية والنوم.

* انخفاض مستوى الطاقة والشعور بانعدام القيمة أو الذنب.

* الشعور بانعدام القيمة أو الذنب.

أما اضطراب ثنائي القطب، فيتميز بتأرجح المزاج بين فترات الهوس والاكتئاب، مع أعراض تشمل:

* الحالة المزاجية التي تتأرجح ذهنيًا وبيانيًا ما بين الهوس أو الهوس الخفيف والاكتئاب.

* النوم المتقطع (عادةً ما يكون قلة الحاجة إلى النوم، مع استمرار ارتفاع مستوى الطاقة).

* شعور المريض بالسعادة الشديدة، أو بثقة مفرطة على الآخرين، أو بنبض قوي جدًا بحيث لا يمكن لأي شيء أن يؤدي أو يغيره.

* الأفكار المتسارعة.

* زيادة الطاقة.

* سرعة الكلام أو الحركة.

* السلوكيات الاندفاعية.

* كما يمكن أن يتشتت انتباه المريض بسهولة وتزيد احتمالية التفكير في الانتحار أو التخطيط له اعتمادًا على مدى خطورة الأعراض.

وأشارت الهيئة إلى أن خطورة هذه الأعراض تكمن في تأثيرها على الاستقرار النفسي والاجتماعي، مع احتمالية ارتفاع التفكير في الانتحار في بعض الحالات.

دعت هيئة الدواء المصرية الأفراد إلى طلب المساعدة الطبية المتخصصة فور ظهور أي من هذه الأعراض، مؤكدة أهمية العلاج المناسب في تحسين جودة الحياة.

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