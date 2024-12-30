"الإفتاء" تحسم جدل التهنئة بالعام الميلادي: امتثال للأمر القرآني

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا ففيها الامتثال للأمر القرآني العام بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعبر وآيات؛ قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، وتجدد الأيام على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها.

وقالت دار الإفتاء، إن الاحتفال ببداية السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال والفرح جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه؛ فهو من جملة التذكير بأيام الله، وصار مناسبة اجتماعية ومشاركة وطنية، وما دامَ أنَّ ذلك لا يُلزِم المسلمين بطقوسٍ دينيةٍ أو ممارسات تخالف عقائد الإسلام أو يشتمل على شيء محرم فليس هناك ما يمنعه من جهة الشرع.

يأتي ذلك بعدما أثير مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن جواز التهنئة بالعام الميلادي الجديد.

ومن المقرر أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال أيام بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على رأس وفد أزهري كبير يضم وزير الأوقاف والمفتي، لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، في تقليد متبع كل عام.

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