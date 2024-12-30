"الأوقاف": افتتاح ٢٧ مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

واصلت وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٢٧ مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ٣ من يناير ٢٠٢٥م، في مختلف المحافظات، ١٥ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و ١٢ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم، وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٧٧ مسجدًا، من بينها ٤٠٩ مساجد إحلالًا وتجديدًا، و ١٦٨ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٢٦٥٨ مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و ٣٦٧ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا واسعًا، ففي محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية التوفيقية - مركز سنورس؛ ومسجد إدريس عبد الواحد، عزبة أحمد طه - مركز سنورس؛ ومسجد الرحمة، قرية الاستماطي - مركز طامية؛ ومسجد الخمسين مركز طامية؛ ومسجد الرحمن الكبير، قرية حرفوش - مركز الفيوم.

وفي أسوان، شملت الأعمال إنشاء مسجد العامر - قرية الفوزة، مدينة الرديسية - مركز إدفو؛ وصيانة مسجد الجمعاوية، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو؛ ومسجد الإمام علي، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو.

وفي المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو العيون، قرية مرزوق - مركز مطاي؛ ومسجد عبد الجواد الغربي، قرية صفط الخمار - مركز المنيا؛ ومسجد السلام، قرية غيضان الروبي - مركز سمالوط؛ وصيانة مسجد المحطة - بندر المنيا؛ ومسجد الدوادية الشرقي، قرية الدوادية - مركز المنيا.

وفي أسيوط، تم إحلال وتجديد مسجد الزهراء، عزبة آل كربان، قرية بني رافع - مركز منفلوط؛ ومسجد آل نحلة، قرية نزة قرار - مركز منفلوط.

وفي الجيزة، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشهيد الأطير، قرية منية الرقة، أطفيح.

وفي البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أم اللبن البحري، قرية المنشية الجديدة - مركز الدلنجات؛ ومسجد الحكيم، قرية أطلميس - مركز الدلنجات؛ وصيانة مسجد الشربيني، قرية البرنوجي - مركز دمنهور.

وفي الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد النور، عزبة أم زغيب - مركز أبو كبير؛ وصيانة مسجد الحجازية الكبير، قرية الحجازية - مركز الحسينية.

وفي قنا، شملت الأعمال صيانة مسجد السلام، قرية القناوية - مركز نجع حمادي؛ ومسجد الرحمة، نجع غانم، قرية العركي - مركز فرشوط؛ ومسجد الشهيد أحمد محمد سليمان، قرية العركي - مركز فرشوط؛ ومسجد أولاد حسن، قرية الحاج سلام - مركز فرشوط؛ ومسجد نجع خليفة، سيسبان، الكوم الأحمر - مركز فرشوط.

وفي الأقصر تضمنت الأعمال صيانة مسجد الأخوين، نجع الخطباء - بندر الأقصر.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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