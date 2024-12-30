وزير العمل يبحث مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة تعزيز سبل التعاون المشترك



كتب- محمد أبو بكر:

التقي محمد جبران، وزير العمل، مع ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات العمل.

رحب "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، بضيفه الأفريقي مؤكدًا عُمق العلاقات بين مصر وكوت ديفوار، والقيادة السياسية المصرية حريصة دائمًا على تعزيز الروابط الوثيقة مع أبناء القارة السمراء في كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية والاستفادة من إمكانيات القارة خاصة البشرية والطبيعية.

وأشار وزير العمل، إلى منظومة التدريب من أجل التشغيل لدى الوزارة وجاهزيتها المُستمرة لتوفير عمالة ماهرة ومُدربة في كافة المجالات لسوق العمل الأوروبي والعربي والإفريقي والحرص على التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وتنمية مهارات القوى البشرية.

ووجه الوزير، دعوة عن طريق السفير إلى نظيره وزير العمل في دولة كوت ديفوار لزيارة مصر وإعداد مذكرة تعاون مُشتركة في كافة مجالات العمل بين البلدين مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه العاملين من دولة كوت ديفوار بمصر.

من جانبه أعرب ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها قطاع العمل،وأشاد بالنهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها مصر مُستشهدًا بما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا رصد ميزانية في بلاده لبناء مقر للسفارة في العاصمة الإدارية.

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