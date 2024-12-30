رئيس "الوطنية الإعلام" يستقبل وزير الشئون النيابية

كتب- محمد نصار:

استقبل اليوم الاثنين، الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بالقرارات والخطوات التى تتخذها الهيئة الوطنية للإعلام في سبيل تنظيم المشهد الإعلامي للدولة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإعلام عليه دور كبير في نشر الوعي والثقافة، ومواجهة الشائعات وإيضاح الحقائق.

وأكد الكاتب أحمدالمسلماني، على التنسيق والتواصل المستمر مشيدًا بجهود وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية.