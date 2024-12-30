وزيرة التنمية المحلية تتابع توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، والدكتور هاشم محمد، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وبحسب بيان، شهد الاجتماع استعراض توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين بتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة التموين والمحافظات للتوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" في كل المدن بالمحافظات لزيادة المعروض من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على العمل بصورة مستمرة لتقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع الأساسية بين التجار والمستهلكين وخاصة الخضر والفاكهة وإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وأسواق اليوم الواحد وتوفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية المختلفة ووصولها مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية دور اتحاد الغرف التجارية وأسواق الجملة بالمحافظات في دعم جهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتخفيض أسعارها وتوفيرها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتخفيف العبء على المواطن وخاصة من الفئات البسيطة والأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أشار الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى أن هناك متابعة ميدانية دورية من المحافظة للأسواق والتأكد من توافر السلع المختلفة بالكميات اللازمة والأسعار المناسبة للمواطنين وزيادة المنافذ لطرح مختلف السلع وضمان وصولها لجميع المواطنين في مختلف أحياء المحافظة السكنية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على أسواق اليوم الواحد التي تم إنشاؤها في مناطق مختلفة بالمحافظة خلال الشهر الجاري لبيع السلع الأساسية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والخضروات والتي تعمل على مدار يومين.

كما أشار أحمد الوكيل، إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية مع التجار والمصنعين والوزارات والمحافظات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية التي يطلبها المواطن.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض جهود محافظة الإسكندرية لتطوير عدد من الأسواق العشوائية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق غير المخططة بالمحافظات وتنمية التجارة الداخلية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات وبما يساهم في إتاحة جميع السلع لأبناء المحافظات في كل المناطق والتجمعات السكنية.

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