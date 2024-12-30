4 طرق لدفع ثمن تذاكر قطارات السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتسهيل حصول الركاب على تذاكر السفر بمختلف الوسائل المتاحة، بهدف تخفيف الضغط على شبابيك التذاكر وتحسين تجربة السفر.

طرق دفع ثمن تذاكر قطارات السكة الحديد

توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خيارات متعددة للدفع، تشمل:

1- الدفع النقدي: متاح عبر شبابيك ومكاتب الحجز.

2- الدفع الإلكتروني: باستخدام بطاقات الدفع (Visa & Master) في شبابيك الهيئة.

3- الدفع عبر الإنترنت: من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف باستخدام بطاقات الدفع.

4- الدفع عبر وكلاء البيع: يمكن الدفع نقديًا أو إلكترونيًا عبر البطاقات.

أماكن شراء تذاكر القطارات

يمكن للركاب الحصول على تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال الخيارات التالية:

- شبابيك التذاكر المتوفرة في جميع محطات السكة الحديد.

- مكاتب المدينة، وهي 36 مكتبًا موزعة في أنحاء الجمهورية.

- الموقع الإلكتروني للهيئة: يمكن الحجز عبر الرابط التالي: هنا.

- تطبيق الهاتف المحمول: يمكن تحميل تطبيق Egyptian National Railways من متاجر التطبيقات (Play Store & App Store).

- وكلاء البيع: تشمل شركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، وكاش كول.

- ماكينات الحجز الذاتي (TVM): تتوفر في بعض المحطات الرئيسية.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار جهودها لتطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب سنويًا.

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