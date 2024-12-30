انقطاع المياه 8 أيام متتالية.. بيانان عاجلان أمام البرلمان عن أسوان -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بيانًا عاجلًا إلى الحكومة بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان لليوم الثامن على التوالي، قائلًا: مدينة أسوان عاصمة الصعيد وعاصمة الشباب الإفريقي، لليوم الثامن على التوالي انقطاع المياه عن أغلب مدينة أسوان، بسبب تهالك البنية التحتية.

وأشار أبو خليل إلى أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة بسبب انفجار خط طرد جنوب مدينة أسوان للمرة الأربعين؛ ولكن دون أي فائدة، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من أهالي أسوان تركوا منازلهم إلى أماكن أخرى، بسبب عدم توافر مياه الشرب.

وكشف النائب أن هناك تحركات تمت من خلال المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلا أنه لم تحدث أية نتائج إيجابية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل؛ من أجل إنهاء معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه.

وقالت البرلمانية ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، في بيان عاجل لها: بلد النيل وبلد السد العالي دون مياه، مشيرةً إلى أن أسوان منذ 8 أيام دون مياه.

وأشارت البرلمانية إلى أن أسوان لم يتم وضع مسمار بها في البنية التحتية منذ 2011، مطالبةً بحلول عاجلة لأزمة المياه.

وقالت عضو مجلس النواب: نحتاج إلى تحرك عاجل وتوفير نحو مليار جنيه لصالح محافظة أسوان؛ لإنقاذ أهل أسوان من العطش.

وطالبت عبد النبي بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للتعرف على مشكلة المياه في أسوان؛ لاتخاذ حلول عاجلة لإنهاء الأزمة، خصوصًا بسبب تهالك البنية التحتية.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أنه قام بالتواصل مع الحكومة من خلال خلية عمل متكاملة.

وأشار القصبي إلى أن وزير الإسكان وجَّه بتشكيل لجنة توجهت إلى أسوان، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغه بالانتهاء من المشكلة بنسبة 90%، على أن يتم إنهاء المشكلة بشكل تام مع نهاية اليوم.

وأكد القصبي أن الحكومة وعدت بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بشكل نهائي.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم التواصل بين النواب والحكومة؛ من أجل حل مشكلة المياه في أسوان.

ولفت فوزي إلى أن هناك تواصلًا بين رئيس لجنة الإدارة المحلية ومحافظ أسوان؛ لمتابعة تطورات الأزمة أولًا بأول.

وأوضح الوزير أن خزانات المياه تحتاج إلى صيانة، وهذه الصيانة يجب أن تكون سنوية، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار توقيت أقل استهلاكًا للمياه؛ وهو في الشتاء، مشيرًا إلى أنه تم صيانة 2 خزان بنسبة أكثر من 93%، مؤكدًا أنه مع نهاية اليوم سيتم الانتهاء من عمليات الصيانة بشكل كامل.

وقال فوزي: لا توجد مشكلة، موضحًا أن الأزمة سببها عمليات الصيانة، وسيتم حل المشكلة بشكل جذري.

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