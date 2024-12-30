تطهير 22 ألف كم مصارف.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي -صور

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف؛ لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .

واستعرض التقرير حالةَ المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، في ما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسؤولي الصرف بمختلف المحافظات؛ لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، وإجراءات التعامل مع أي ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف الزراعية، نتيجة للأمطار الغزيرة .

وصرح سويلم بأن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرفًا بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف كيلومتر -يتم تطهير معظمها مرتين سنويًّا- بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف .

وأضاف سويلم أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية؛ بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعي في مصر، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازة بمحافظة قنا، ونهو عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادي بمحافظة قنا، ونهو إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان، ونهو إنشاء سحارة ك ٧.٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي بمحافظة بني سويف، ونهو عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارئ لمحطة رفع قلابشو وزيان بالدقهلية .

ويجري تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١١٥ مترًا، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر، وتنفيذ عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول ٧٠٠ متر من البرين بالإسماعيلية، وجار تجهيز الموقع لتنفيذ عملية إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطسا ك ٢.٠٠ على مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بالمنيا، مع تنفيذ تكاسي دبش على مصرف سحالي بطول ٣٠٠ متر بالبر الأيسر، وحماية جسر مصرف دفشو بطول ٧٠٠ متر بالبر الأيسر، وحماية الجسر المشترك لمصرفي عموم البحيرة الأسفل وعبد الرحمن بالستائر الخرسانية بطول ٤٠٠ متر بمحافظة الدقهلية، ويجري تنفيذ عملية إعادة تأهيل شبكة الصرف العام بمنطقة وادي الصعايدة، وتنفيذ عملية إنشاء سحارة ك ٠.٧٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي ببني سويف، وعملية تأهيل مصرف الزنيقة ٢ بمحافظة قنا .

وتابع وزير الري: كما يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للعديد من الكباري الواقعة على المصارف؛ مثل (الصالحية وراجح والجمعية بمحافظة الشرقية- الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والإتربي بمحافظة الدقهلية- المحسمة بمحافظة الإسماعيلية- سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ- الرويسات وخليج العويري بمحافظة الإسكندرية- دنفيق والقاطع بمحافظة قنا) .

جدير بالذكر أنه يجري تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف؛ والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان؛ حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٤١٨ ألف فدان، وتوسيع المصارف وإحلال المنشآت الصناعية في زمام ٦٧ ألف فدان، ويجري التنسيق لإطلاق "المشروع القومي الرابع للصرف"؛ والذي يهدف إلى إحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام قدره ١.٤٠ مليون فدان .