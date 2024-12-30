بعد توجيه الصحة بالتعميم.. ننشر الدلائل الإرشادية المعتمدة للتخصصات الطبية

كتب- أحمد جمعة:

بدأ قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، تعميم الدلائل الإرشادية المعتمدة للتخصصات الصحية، على كافة المستشفيات العامة والمركزية؛ ليتم الالتزام بها في التشخيص والعلاج للحالات المرضية المختلفة.

وسبق أن خاطبت وزارة الصحة، المجلس الصحي المصري للإفادة بكافة البروتوكولات الصحية المعتمدة، وكافة الدلائل الإرشادية المعتمدة، وكذلك الدلائل الإرشادية الخاصة بدخول وخروج المرضى من الرعايات والحضانات، فضلًا عن سجلات الأمراض القومية.

ووفق خطاب رسمي، حصل عليه مصراوي، وجهت وزارة الصحة والسكان، بضرورة التأكيد على بدء العمل بالبروتوكولات العلاجية وتوحيدها لضمان جودة الخدمات العلاجية المقدمة داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية.

لمزيد من التفاصيل عن توجيه وزارة الصحة للمستشفيات.. اضغط هنا

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إطلاق 40 دليلا إرشاديا بمختلف الأمراض، خلال احتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض، بالتعاون بين المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية.

الدلائل الإرشادية للأمراض

وتضمنت مخاطبة وزارة الصحة للمستشفيات "QR Code"، للدلائل الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري لعدد من التخصصات الطبية، من أبرزها: طب الطوارئ، والغدد الصماء والسكري، والمخ والأعصاب، ومكافحة العدوى، والنساء والتوليد، علاج الأورام، والعيون، والأنف والأذن، والأطفال، والمسالك البولية، فضلا عن تخصصات صحية أخرى.

ويعكف المجلس الصحي المصري على إعداد الدلائل الإرشادية لعدد من التخصصات الطبية الأخرى، على أن يتيحها للأطباء خلال الفترة المقبلة، من بينها تخصصات وجراحة القلب، والعظام، والجلدية.

ويمكن للأطباء الاطلاع على الدلائل الإرشادية للتعامل مع الأمراض.. اضغط هنا

كما سبق أن أصدر قطاع الطب الوقائي الدلائل الإرشادية الوطنية لترصد الأمراض المعدية وإجراءاتها الوقائية، متضمنة كافة المعلومات المتعلقة بالأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، بما يساهم في الاكتشاف المبكر للأمراض، باعتبارها "حجر الزاوية" في منظومة منع حدوث التفشيات الوبائية، والمساعدة في السيطرة عليها حال حدوثها.

ويعد الدليل أداة مرجعية للإبلاغ عن الأمراض المعدية ومكافحتها، وتوفير معلومات حول مسببات الأمراض، طرق انتقالها، وإجراءات الوقاية منها، كما يعد هذا الإصدار الرابع لعام 2024، بعد تحديثات شملت إصدارات 2003، 2007، و2018.

ويشمل الدليل قائمة بالأمراض المعدية، تعريفات حالات المرض، آليات الإبلاغ، والتعامل مع التفشيات الوبائية، ويركز على دعم الجهود الوقائية وتعزيز نظام الترصد الصحي على مستوى الجمهورية.

الدليل الإرشادي يغطي مجموعة واسعة من الأمراض المعدية والمستهدفة بالترصد، ومنها الأمراض المستهدفة بالتطعيم، مثل: شلل الأطفال، الدفتيريا، النكاف، السعال الديكي، التيتانوس الوليدي، والأمراض التنفسية مثل: الإنفلونزا الموسمية، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الالتهاب الرئوي البكتيري والفيروسي، والأمراض النزفية مثل: حمى الوادي المتصدع، الإيبولا، الحمى الصفراء.

يوفر الدليل إجراءات واضحة للإبلاغ، التعريفات السريرية، وطرق التعامل مع هذه الأمراض بهدف تعزيز السيطرة عليها ومنع تفشيها.

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