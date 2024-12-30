أخبار الطقس.. الأرصاد: أمطار رعدية وموعد تحسن حالة الجو

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تستقر خلال الأيام الحالية على معظم محافظات الجمهورية، لكن تظل البرودة الشديدة هي الظاهرة الأكثر تأثيرا حاليا.

وأضافت، أن سبب البرودة الشديدة حاليا وجود منخفض جوي سطحي قادم من البحر المتوسط، يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وتابعت: "توجد فرص أمطار غزيرة على السواحل الشمالية خاصة محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وتكون مصحوبة بسحب رعدية".

وأكدت أنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل تتقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية مثل الوجه البحري والقاهرة لكن تكون أمطار خفيفة ولن تكون مؤثرة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على القاهرة 17 درجة وتنخفض ليلا إلى أقل من 10 درجات، لكن تكون 5 درجات على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن بشكل نسبي بداية من يوم الأربعاء المقبل، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

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