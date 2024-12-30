عباس شراقي: سد النهضة قنبلة مائية قابلة للانفجار في أي وقت

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه إثيوبيا تشهد حالة نشاط زلزالي غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.

وأضاف "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك: نشاط غير مسبوق للزلازل في إثيوبيا حيث وقع 9 زلازل بقوة 4-5 درجات على مقياس ريختر يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، حتى وصل العدد إلى 23 زلزالًا خلال 9 أيام (21-20 ديسمبر 2024)، بإجمالي 58 زلزالًا خلال 2024.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا، أن ذلك يعد أعلى معدل في العقد الأخير، وأعلى من العام الماضي الذي سجل 38 زلزالًا.

وتابع: كان عدد الزلازل عند بدء التخزين في سد النهضة عام 2020 ثلاثة زلازل فقط، وزادت إلى 8 ثم 22 في 2021-2022، على الترتيب.

وواصل: سد النهضة به حاليًا 60 مليار متر مكعب منذ الخامس من سبتمبر الماضي، وهذا يعادل 60 مليار طن مما يشكل وزنا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيًا في إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الإفريقي (أكبر فالق في القشرة الأرضية اليابسة)، وهي أكثر المناطق الإفريقية نشاطًا للزلازل والبراكين.

وأشار الدكتور عباس شراقي، إلى أن تسرب المياه من بحيرة سد النهضة يساعد على انزلاق الكتل الصخرية وتنشيط الزلازل.

وأوضح: الزلازل الحالية ضعيفة إلى متوسطة تأثيرها أقل على سد النهضة نظرًا للمسافة 500-600 كم أو القوة الضعيفة، إلا أن تكرار الزلازل في مكان ما قد يكون مقدمة لزلزال أكبر مدمر، خاصة في منطقة سد النهضة بعد أن اكتمل الملء وأصبح قنبلة مائية قابلة للانفجار في أي وقت.

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