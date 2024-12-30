صور وفيديو| جمال مبارك يظهر برفقة نجلَيه بالسينما.. ماذا قال للمواطنين؟
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كتب- أحمد الجندي:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر فيه جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مصطحبًا نجلَيه لمشاهدة فيلم في إحدى دور العرض السينمائية.
وظهر في الفيديو عدد من المواطنين يحاولون التقاطَ الصور التذكارية مع نجل الرئيس الأسبق .
يُذكر أن دور العرض السينمائية تشهد منافسةً كبيرةً؛ حيث يُعرض حاليًّا في السينمات أفلام "الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، بضع ساعات في يوم ما، رامبو".
وتبادل جمال مبارك الحديثَ مع بعض المواطنين، وسألهم عن رأيهم في فيلم "رامبو"، واسم الفنان بطل العمل، قبل أن يطلب من بعضهم عدم تصويره بالهاتف.
ماشاء الله تبارك الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويكفيهم شر العين اللهم أمين ❤️ @AlaaMubarak_ كان نفسنا نشوف حضرتك أنت كمان علشان نستفبل السنةالجديدة بفرحةنهاية 2024 شوفنا حبيبنا #جمال_مبارك عايزين نشوف حضرتك بقي مع أول يوم في2025 #علاء_مبارك ❤️ ربنا يجعله عام خير وفرح علي الجميع ❤️ pic.twitter.com/Rzgk6W6mLd— Sherehan Salem (@bCmaks1OznUATZ4) December 30, 2024
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