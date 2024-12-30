173% أرباحًا.. اتحاد الحاصلات البستانية يستعرض إنجازاته وإجمالي الفائض وعائد التصدير

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كتب- أحمد السعداوي:

قال اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، إننا حققنا أعلى فائض في تاريخ الاتحاد رغم ظروف تغيير سعر الصرف وفرق العملة؛ حيث إنه ولأول مرة في تاريخ الاتحاد نقوم بالتصدير إلى أوروبا بالشراكة مع الشركات الأعضاء؛ بعائد يقدر ما يعادل 31 مليون جنيه، وكان هناك 118 مليون جنيه أوراق قبض، والآن انخفضت إلى صفر.

وأضاف الشرقاوي أنه بلغ إجمالي الفائض 58.1 مليون جنيه، مقارنةً بعجز الفترة السابقة، والبالغ 6.5 مليون جنيه، وارتفاع مجمل ربح الأنشطة بنسبة 173% عن العام السابق.

ونوه الشرقاوي بأنه لأول مرة نقوم بالزراعة في الصوب بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، وسنقوم بالتصدير منها، بالإضافة إلى الاستفادة من أصول الاتحاد غير المستغلة منذ 42 عامًا.

ووجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، الشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، لاستعراض ما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

وقال الشرقاوي إن الاتحاد يلقى كل الدعم من الوزير؛ مما يساعده في إنجاز مهامه في اتخاذ القرارات الصائبة والناجزة وفي الوقت المناسب.

وأضاف الشرقاوي أن الاتحاد شارك في إنشاء التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس محليًّا بنسبة 2%، كما أنشأ مجالس نوعية للتمور والزيتون والفراولة والنباتات الطبية والعطرية والبطاطس، وقريبًا الموالح؛ لمواجهة التحديات والمشكلات ودعم الصادرات، وعقد برتوكولات تعاون مع مركز البحوث الزراعية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (إيفاد)، وشركة محاصيل، وأخيرًا مع جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا) لتنمية ودعم الصادرات البستانية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية إلى اشتراك الاتحاد في معظم المعارض المحلية بشكل مشرف لوزارة الزراعة، ومع عزمه الاشتراك أيضًا في المعارض الدولية.

وقال رئيس الاتحاد إنه بقرار من وزير التربية والتعليم، أصبح الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عضوًا في المجلس التسييري لنظام التعليم الفني والتدريب المزدوج.

وأقام الاتحاد، على مستوى الأنشطة الميدانية، أيامًا حقلية، وتم تكريم المزارعين المتميزين؛ لحصولهم على أعلى إنتاجية للفدان من إنتاج البطاطس، وأقام 24 ندوة إرشادية في العديد من المحافظات.

وجار التنسيق لإنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وتم رفع كفاءة وتأهيل العاملين بدورات تدريبية متخصصة لتطوير وتحسين الأداء، والبدء في إعادة هيكلة الاتحاد وتحديث الوظائف؛ بما يتواكب مع الأداء الفعلي وتحديث مسميات الوظائف التي لم يتم تعديلها منذ 43 عامًا. وتم تنقية العضوية في إطار عمل مؤسسي دقيق واستيفاء كل الإجراءات والضمانات طبقاً لقانون الاتحاد ولائحته التنفيذية.

وقال الشرقاوي إن العام الجديد سوف يشهد الاتحاد طفرة في الإنجازات، بفضل جهود أعضائه وثقة المزارعين ودعم وزير الزراعة.