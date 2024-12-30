تفاصيل مد الخط الثالث لمترو الأنفاق حتى مطار القاهرة.. 5 محطات بطول 7.5 كم

كتب- محمد نصار:

تدرس الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، مد الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى إلى مطار القاهرة.

ويكون ذلك من خلال تنفيذ وإنشاء المرحلة الخامسة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وذلك بعد انتهاء المراحل السابقة وتشغيلها بشكل رسمي.

ويعتمد مخطط هذه المرحلة الخامسة على مد مسار المترو من محطة هليوبوليس وحتى مطار القاهرة الدولي.

ويبلغ طول هذه المرحلة الجديدة 7.5 كم بعدد محطات مستهدفة يبلغ 5 محطات.

وتستهدف المرحلة الخامسة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، الربط مع مطار القاهرة الدولي وخدمة المنطقة السكنية على طول المسار.

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