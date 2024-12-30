قطع المياه الآن عن 3 مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (الاستثمار - عباد الرحمن - أبراج سما).

يأتي ذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بالطريق البطيء بالدائري أمام مستشفى البنك الأهلي.

وأوضحت الشركة، أنها دفعت بكل إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

اقرأ أيضًا:

إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم.. 4 قرارات باجتماع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام

رسمياً.. الصحة تحدد أسعار الكشف الطبي عن المخدرات للموظفين

أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر

سكن لكل المصريين.. 20 صورة جديدة لتشطيب الشقق الـ 90 مترًا