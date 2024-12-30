الجلاد: تبني الإعلام لوجهة نظر واحدة هو فرض وصاية على المجتمع

كتب- حسن مرسي:

أعرب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، عن رفضه للانتقادات التي وُجهت للإعلام بسبب عدم تناوله الجدل حول القصر الرئاسي الجديد، مشيرًا إلى أن الإعلام قد تطرق بالفعل إلى القضية، ولكن من وجهة نظر أحادية، وليس من خلال طرح وجهات النظر المختلفة حول الموضوع ما بين التحفظ والإشادة.

في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TeN"، اعتبر الجلاد، أن طرح وجهة نظر واحدة يمثل فرض وصاية على المجتمع، وهذا يؤدي إلى فقدان التأثير الإعلامي، مطالبًا الإعلام المصري بأن يكون أكثر مصداقية في تناوله لكافة القضايا وعرض كافة الأراء على اختلاف مشاربها بلا استثناء أو إقصاء أو منع.

وتابع الجلاد حديثه: "إذا كنت ترغب في مناقشة قضية القصر الرئاسي الجديد، يجب على الإعلام أن يقدم وجهات النظر المتناقضة، وبذلك يمكنك جذب المواطن من القنوات المعادية إلى إعلامك الوطني.

وتساءل الجلاد: "هل هناك برنامج في مصر يستطيع أن يطرح وجهة نظر أحد الخبراء المُعبر عنها على السوشيال ميديا؟"، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري تحدث بالفعل عن القصر الرئاسي الجديد ، لكن من اتجاه واحد، وهذا الاسلوب يؤدي إلى انخفاض نسبة مشاهدته حتى بين النخب.

وأوضح أن المواطن المصري عندما يتابع المناقشات حول الأزمة الاقتصادية، يصطدم بخطابات تؤكد أن الحكومة المصرية لا تخطيء، وكأن الخطاب الإعلامي تحول إلى تبرير للخطوات الاقتصادية والتسويق لها باعتبارها في مصلحة المواطن بدلاً من أن يكون معبرًا عن الحقيقة وبالتالي فقد مصداقيته.

وأضاف الجلاد أن مصر تعتبر الجائزة الكبرى في المخطط الذي يحاك على المدى البعيد، مشددًا على أنه لا يمكن مواجهة المخاطر والتحديات دون تماسك المجتمع، ووعي المواطن بتلك المخاطر.

وأكد رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، على ضرورة فتح سقف الحرية لوسائل الإعلام الوطنية، وتداول المعلومات، مشيرًا إلى أنه منذ أيام دراسته في الإعدادية وهو يسمع عن ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات.

كما تطرق الجلاد إلى الحاجة لمراجعة شاملة لهياكل الملكية في الإعلام المصري، مؤكدًا على أهمية أن يمتلك القراء المنصات الإعلامية، مما سيساهم في ضبط الصناعة والمهنة.

واختتم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، حديثه بالقول إننا نحارب في جبهة واحدة، ولا يمكن تحقيق انتصار دون الحرية والمصداقية.

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