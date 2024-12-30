فترة استثنائية للاشتراك بمشروع علاج المهن الطبية

كتب - أحمد جمعة:

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، فتح فترة استثنائية أمام الأعضاء الراغبين في الاشتراك والتجديد بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2025 اعتباراً من الأول من فبراير 2025 وحتى نهايته.

وأتاح اتحاد المهن الطبية إمكانية سداد اشتراك مشروع العلاج إلكترونيًا، والحصول على الكارنيهات والكوبونات عن طريق شركات الشحن للتوصيل للقاهرة والجيزة فقط (فيما عدا المدن البعيدة داخل المحافظتين) عن طريق شركة أمان باتباع الخطوات التالية:

1- سداد قيمة الاشتراك بأية طريق دفع.

2- ارسال صورة ايصال الدفع والعنوان بالتفصيل على الأرقام التالية عن طريق الواتساب: «01009205907 و01202958595».

3- يتم ارسال الكارنيه والكوبونات خلال 3 أيام عمل.

4- تقدم الخدمة نظير مبلغ 60 جنيها تسدد عند الاستلام.

وخصص اتحاد المهن الطبية رقم للشكاوى الاتصال على الرقم 01202958595 .

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