كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-12-2024 على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين بارد نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإن هناك فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية

ومن المقرر أن يكون هناك نشاط للرياح على أغلب المناطق، وتكون سرعة الرياح 30 إلى 35 كيلو متر في الساعة، إذ جاءت درجات الحرارة على أغلب المدن كالآتي:

- القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17

- العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 18

- 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 17

- كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 17

- المنصورة الصغرى 10 والعظمى 17

- دمياط الصغرى 10 والعظمى 18

- بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19

- الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 19

- السويس الصغرى 09 والعظمى 18

- العريش الصغرى 06 والعظمى 19

- رفح الصغرى 06 والعظمى 18

- الطور الصغرى 10 والعظمى 21

- طابا الصغرى 06 والعظمى 17

- شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

- الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 19

- العلمين الصغرى 08 والعظمى 18

- مطروح الصغرى 07 والعظمى 17

- السلوم الصغرى 07 والعظمى 16

- الغردقة الصغرى 12 والعظمى 22

- مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 22

- الفيوم الصغرى 05 والعظمى 17

- بنى سويف الصغرى 04 والعظمى 17

- المنيا الصغرى 04 والعظمى 18

- أسيوط الصغرى 03 والعظمى 17

- سوهاج الصغرى 05 والعظمى 18

- قنا الصغرى 07 والعظمى 19

- الأقصر الصغرى 07 والعظمى 20

- أسوان الصغرى 08 والعظمى 21

- الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 19