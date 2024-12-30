السيسي ينعي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ويقدم التعازي إلى عائلته

كتب- محمد فتحي:

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي وفاته المنيه عن عمر يناهز الـ100 عام أمس الأحد.

وتقدم الرئيس بخالص العزاء إلى أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق وللشعب الأمريكي، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في هذه اللحظة الحزينة أَتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف الرئيس السيسي: "لقد كان الرئيس كارتر رمزًا للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه".

وتابع: "سيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفورًا في سجلات التاريخ البيضاء، وتجسد أعماله الإنسانية نموذجا رفيعا للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز".

وتوفي الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، أمس الأحد، عن عمر يناهز 100 عام، بمنزله في بلينز.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، توفي كارتر، الذي انتخب رئيسًا عام 1976، ورفضه الناخبون المحبطون بعد فترة ولاية واحدة واستمر في حياة غير عادية بعد الرئاسة شملت الفوز بجائزة نوبل للسلام، الأحد، في منزله في بلينز بولاية جورجيا، وفق ما أعلنه ابنه جيمس إي كارتر الثالث، المعروف باسم شيب.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الراحل كان عمره 100 عام وكان أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة على الإطلاق.

وأكد ابنه الوفاة لكنه لم يقدم سببًا مباشرًا.