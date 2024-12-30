برنامج قصور الثقافة هذا الأسبوع.. معرض للكتاب بالقناطر واحتفالات العام الجديد تجوب المحافظات

كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل 4 يناير، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

احتفالات العام الجديد تجوب المحافظات

تستقبل الهيئة العامة لقصور الثقافة العام الجديد بباقة من الأنشطة الثقافية والفنية، تتنوع ما بين اللقاءات التثقيفية، العروض الفنية والفقرات الترفيهية والاستعراضية بجانب ورش الحكي، والمشغولات اليدوية.

انطلاق معرض الكتاب بقصر ثقافة القناطر

وتطلق قصور الثقافة اليوم الاثنين معرضا للكتاب بقصر ثقافة القناطر الخيرية تتيح خلاله أحدث إصدارات سلاسلها بأسعار مخفضة ويشارك في المعرض الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، ودار المعارف، ويستمر المعرض حتى ٨ يناير المقبل، ويأتي استمرارا لتكثيف النشاط بالقناطر بعد أن شهدت على مدار الأسبوع الماضي مهرجان القناطر الأول للفنون والثقافة.

ملتقى فنون البادية الثامن بالشلاتين

وتواصل هيئة قصور الثقافة، فعاليات ملتقى فنون البادية الثامن، بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

يقام الملتقى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل لقاءات تثقيفية، عروضا فنية، وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من شعراء البادية.

كما يشمل ورشا للمشغولات اليدوية والحرفية، ويشهد حفل الختام معرضا فنيا يضم إبداعات المشاركين في الورش.

ختام قافلة الثقافة بقرية السلام بوادي النطرون

تشهد قرية السلام بوادي النطرون، اليوم الاثنين، ختام فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمحافظة البحيرة، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة في قرى مبادرة "حياة كريمة" الأكثر احتياجا لتعزيز الأنشطة الثقافية والمجتمعية.

وتتضمن الفعاليات ورشا فنية متنوعة بإشراف نخبة من الفنانين والمتخصصين، بجانب فقرة رسم على الوجه، مسرح عرائس واكتشاف مواهب، وعروض فنية وتوزيع جوائز عينية على الأطفال.

استمرار عروض نوادي المسرح بالمحافظات

تتواصل هذا الأسبوع العروض المسرحية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة ضمن فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، التجربة الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري.

وتقدم العروض المسرحية بمحافظة الإسكندرية يوميا حتى ٧ يناير، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ويستقبل قصر ثقافة الزقازيق العروض المسرحية الخاصة بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي حتى ١٢ يناير.

وتحفل الأجندة بمجموعة من المحاضرات واللقاءات الأدبية بمشاركة لفيف من المثقفين والشعراء، هذا بالإضافة الورش الفنية والحرفية، والفعاليات المقامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وعيد الشرطة المصرية.

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