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"حكايات فارسية".. جديد سلسلة ذاكرة الكتابة بقصور الثقافة

04:00 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

الهيئة العامة لقصور الثقافة

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كتب- محمد شاكر:

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "حكايات فارسية" للدكتور يحيى الخشاب، تقديم الدكتورة نجات عبد الحميد الشيخ، وذلك ضمن إصدارات سلسلة ذاكرة الكتابة.

يعد الكتاب أحد أهم أعمال الأستاذ الدكتور يحيى الخشاب، رائد الدراسات الشرقية بالجامعات المصرية خلال القرن الماضي، والذي يقدم خلاله لمحة عامة إلى آداب وتراث وتاريخ بلاد فارس، عن طريق الحكايات والقصص، حيث للحكاية في الأدب الفارسي منزلة فريدة، يغرم الشعب بها منذ أقدم العصور ويتخذها وسيلة لتربية الملوك وتهذيب الشعوب وبث الحماسة في النفوس، كما تعد رافدا مهما من روافد تشكيل الهوية القومية للأفراد.

وتقول د. نجات الشيخ في المقدمة: الواقع أن أسلوب الدكتور الخشاب في ترجمة هذه الحكايات يتميز بالسلاسة، فهو يأبى أن يترجمها ترجمة حرفية ليس فيها روح، أو أن يكون مجرد ناقل لمضمونها من الفارسية إلى العربية، فهو في ترجمته يعد سفيرا أمينا لهذه الحكايات لدى القارئ العربي، فنجده قد فضل أن يخرج هذه القصص إلى قراء العربية أقرب ما تكون إلى نفوس أهلها.

والكتاب يحتوي على مجموعة من الحكايات يلبغ عددها 69 قصة، انتخبت من أمهات كتب الأدب الفارسي، وهي "سياست نامه - بوستان - كلستان - موش وكربه - جامع الحكايات - جهار مقاله".

سلسلة "ذاكرة الكتابة" تعنى بنشر أبرز الأعمال الفكرية والأدبية والنقدية التي طبعت منذ بدايات القرن العشرين، وهي إحدى سلاسل الإدارة العامة للنشر الثقافي، بإشراف الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، تصدر السلسلة برئاسة تحرير الدكتور أحمد زكريا الشلق، مدير التحرير عماد مطاوع، الإخراج الفني للكتاب د. إنجي عبد المنعم، والغلاف محمد أحمد مرسي.

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