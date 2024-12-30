زاهي حواس يكشف أسباب انخفاض عدد السائحين القادمين لمصر

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، سر انخفاض أعداد السائحين القادمين لمصر رغم كل ما تتمتع به مصر من مواقع سياحية وأثرية فريدة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم تضع يدها على سبب قلة السائحين، وهي لا تحتاج لدعاية أو إنفاق مليم واحد في هذا الصدد، لأن الكل يعرف المعالم المصرية.

وأوضح أن الصورة الوحيدة التي نحتاج الدعاية لها أن مصر آمنة، وتصحيح الصورة المغلوطة، لأن كثيرين يعتبرون غزة هي الجيزة.

واستكمل حديثه أن عنده 33 محاضرة خلال شهري مايو ويونيو ويوليو في أمريكا وكندا، أقل محاضرة منهم يحضرها 2000 شخص، ويشارك فيها الصحافة الإعلام، مطالبا باستغلال هذه الفعاليات لصالح مصر.

وأكد أن الناس في الخارج تعشق الأهرامات وأبو الهول، مشيرا إلى أنه يتلقى أسئلة كثيرة خلال المحاضرات التي يقدمها.

ونفى الشائعات التي رددها الطابور الخامس خلال الأيام الماضية على السوشيال ميديا بشأن تأجير الأهرامات، موضحا أنه نقل رسائل من خلال يوتيوبر شهير يتابعه عشرات الملايين مفادها أن الأهرامات بناها المصريون وليس الكائنات الفضائية.

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