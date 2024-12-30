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زاهي حواس: إخلاء منطقة وسط البلد سيعيد الجمال للقاهرة القديمة

03:00 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

زاهي حواس

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن عام 2024 كان صعبا على المنطقة العربية؛ بسبب «الغطرسة» الإسرائيلية في المنطقة المدعومة بأمريكا، مشيرا إلى أن إسرائيل لها أطماع في المنطقة العربية كافة، ولابد من التكاتف العربي الدولي لوقف مطامع إسرائيل.

ووجه حواس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات على دوره في إعادة سيناء بعد حرب 1973، معلقا: لم نعد كتلة عربية واحدة لأن كل دولة تعمل وفقا لمصالحها فقط.

وأضاف حواس: إخلاء منطقة وسط البلد سيعيد الجمال للقاهرة القديمة، وفي مصر أعيش في الأجواء الأسطورية الفرعونية بشكل مستمر.

وبشأن علاقته بالفنان عمر الشريف، قال حواس: احتفظ بباسبوره المصري وكان غيور على مصريته جدا، ولم يطلب أي باسبور لجنسية أخرى، وكان عمر من الشخصيات الملتزمة دينيا أيضا وأخلاقيا وإنسانيا.

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