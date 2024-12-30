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الغرف التجارية: لم يصل قرارات من "تنظيم الاتصالات" لفرض ضرائب على الهواتف المستوردة

12:48 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

محمد طلعت رئيس شعبة المحمول

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يصل له أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة، موضحًا أن هناك إعداد داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر بشكل تجاري وليس للاستخدام الشخصي.

وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول وهي ما زالت بنفس السعر.

وتابع: "هناك 5 مصانع لتصنيع الهواتف المحمول وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر"، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدث على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.

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محمد طلعت رئيس شعبة المحمول المجلس القومي لتنظيم الاتصالات فرض ضرائب على الهواتف المستوردة فرض الجمارك على الموبايل
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