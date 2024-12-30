نشرة التوك شو| نجاح أول عبور تجريبي بالمجرى الجديد للقناة.. وتنسيق مصري أردني لتسهيل عودة السوريين لبلادهم

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، على أن الإعلام صناعة ومهنة، ولدينا أزمة في كليهما، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة هي السبب وراء عزوف الأجيال الجديدة عن الإعلام المصري وتوجهها نحو مصادر وقنوات تعادي الدولة المصرية.

خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TeN"، أوضح الجلاد أن الإعلام هو الوعاء الحقيقي للحوار الوطني، محذرًا من أن عزوف المواطن عن الإعلام سيؤدي إلى ضعف تأثير الرسالة الإعلامية، مما يجعلها تفقد تأثيرها على المتلقي.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مغادرة أول فوج من السوريين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحري، متوقعا عودة نصف مليون سوري إلى بلادهم خلال الأشهر المقبلة.

وتابع خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيقا مصريا أردنيا لتسهيل الإجراءات أمام السوريين العائدين لبلادهم.

أكد النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن المجلس وافق على 31 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة الحدث اليوم، أعرب النائب عن بعض القضايا المتعلقة بهذه التعديلات، مشيرًا إلى وجود اعتراضات لدى الحزب على بعض المواد في القانون الجديد.

أعلنت هيئة قناة السويس عن نجاح أول تجربة لمرور سفن عبر المجرى الملاحي الجديد في البحيرات المرة الصغرى كجزء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي يهدف إلى زيادة كفاءة القناة وتأمين الملاحة بها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينتي "FU XING HAI" و"SUVARI BEY" قد تمكنتا من عبور المجرى الجديد بنجاح، بالتزامن مع عبور سفن أخرى عبر المجرى القديم.

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الخبر المتداول بزيادة مصنعية الذهب بنسبة تصل لـ 20% جانبه الصواب بنسبة كبيرة، قائلا: "لا يوجد ما يسمى زيادة المصنعية بنسب ثابتة".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصنعية تحدد من قبل المصانع والمنتجين، ويتوقف على نوعه والجرام.

أكد عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة والدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لضمان حصول المواطن المصري على أفضل الخدمات خلال موسم الحج.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أوضح عجلان أن الدولة انحازت بشكل واضح لصالح الحاج البسيط، وذلك من خلال توفير برامج حج رسمية تضمن للمواطن الحصول على مكان في المشاعر المقدسة وتوفير جميع الخدمات اللازمة له.