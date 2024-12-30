كلثوميات تضئ معهد الموسيقى العربية احتفالا بـ2025

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ضمن سلسلة كلثوميات فى الثامنة مساء الثلاثاء ٣١ ديسمبر على مسرح معهد الموسيقي العربية، فى إطار فعاليات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال سيدة الغناء العربى أم كلثوم، التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء منها "فات الميعاد والحب كده"، أداء رحاب مطاوع وبسملة كمال.

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن أهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة بإعتبارها جزءا أصيلًا من التراث الموسيقى العربي.

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